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هیات دولت فردا یکشنبه ۱۴ تیر را به منظور تسهیل امکان حضور اقشار مختلف مردم در آیین سوگواری وداع با رهبر شهید انقلاب، تعطیل رسمی اعلام کرد.
گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه وبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات دولت پس از درخواستهای متعدد از استانهای مختلف کشور و به منظور فراهم شدن امکان حضور مردم در مراسم وداع و تشییع قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی و با هدف تسهیل و امکان حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیینهای سوگواری، روز یکشنبه ۱۴ تیرماه را به عنوان تعطیلی رسمی در سراسر کشور اعلام کرد. این تصمیم پس از درخواستهای متعدد از استانهای مختلف کشور برای فراهم شدن امکان حضور مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب اسلامی اتخاذ شده است.