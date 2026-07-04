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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران گفت: هیچیک از جایگاههای عرضه بنزین و نفتگاز در استان تهران تعطیل نمیشود و عرضه سوخت بدون وقفه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فریدون یاسمی با تشریح اقدامات انجامشده برای تأمین پایدار سوخت اظهار کرد: بیش از ۵۰ دستگاه خودروی سیار سوخترسان از طریق سه شرکت ساماندهی شدهاند و در ورودیهای شهر تهران و نقاطی که امکان تردد خودروها وجود دارد، مستقر شدهاند تا در صورت نیاز به شهروندان خدماترسانی کنند.
وی افزود: بخشی از این خودروهای سیار نیز در اختیار دستگاههای خدماترسان از جمله اورژانس، بیمارستانها و دستگاههای نظارتی قرار گرفته است و تاکنون هیچ مشکلی در زمینه سوخترسانی وجود نداشته و پیشبینی میشود این روند بدون اختلال ادامه یابد.
یاسمی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با شبکه توزیع سوخت گفت: جلسات توجیهی با مالکان جایگاههای عرضه سوخت، بیش از یک هزار و ۱۰۰ دستگاه نفتکش سوخترسان، نیروهای پشتیبان سامانه هوشمند سوخت، پیمانکاران و نیروهای فنی برگزار شده و همه بخشها برای ارائه خدمات آماده هستند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران ادامه داد: با وجود آسیبدیدن کامل انبارهای شرق و غرب تهران، انبار نفت ری که حدود ۳۰ درصد ظرفیت ذخیرهسازی را در اختیار دارد، هماکنون حدود ۹۴ تا ۹۵ درصد سوخت مورد نیاز استان تهران را تأمین میکند و مابقی سوخت نیز از استانهای معین ارسال میشود.
وی تأکید کرد: هیچیک از جایگاههای عرضه بنزین و نفتگاز در استان تهران تعطیل نخواهد شد و عرضه سوخت بدون وقفه ادامه دارد.
یاسمی همچنین از بهکارگیری بیش از ۱۵۰ دستگاه نفتکش سیار نفتگاز خبر داد و گفت: ۱۲ دستگاه از این نفتکشها در نقاط مختلف شهر تهران در اختیار سازمان اتوبوسرانی قرار گرفتهاند تا سوخت مورد نیاز ناوگان اتوبوسرانی را در کوتاهترین زمان ممکن تأمین کنند.
وی افزود: سوخترسانی به موکبها، بیمارستانها و سایر دستگاههای خدماترسان نیز از طریق این ناوگان انجام شده و گاز مایع نیز بدون هیچ محدودیتی در اختیار مراکز متقاضی قرار گرفته است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران با اشاره به اقدامات نظارتی گفت: بیش از ۲۵ تیم بازرسی بهصورت ۲۴ ساعته و با همکاری بازرسی شرکت ملی پخش و سازمان بازرسی کل کشور، بر روند تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی در ۳۶۰ جایگاه عرضه سوخت استان تهران و همچنین بیش از ۱۸۰ جایگاه عرضه سیانجی و ناوگان نفتکشهای سیار نظارت مستمر دارند.