دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد: با وجود اعلام تعطیلی رسمی یکشنبه در سراسر کشور، شعب کشیک بانک‌ها در تهران و سایر استان‌ها فعال خواهند بود.

قیطاسی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما تاکید کرد: با توجه به شرایط پیش‌رو، همه استان‌های کشور دارای شعب کشیک بانکی خواهند بود تا نیاز‌های ضروری مشتریان در این روز پاسخ داده شود.

بر اساس این دستورالعمل، شعب کشیک بانک‌ها در تهران و سایر استان‌ها از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح فعال بوده و خدمات خود را ارائه می‌دهند.

پیش‌تر هم اعلام شده بود فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در استان تهران روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، تصمیم‌گیری در خصوص نوع فعالیت یا تغییر در ساعات کاری در شعب کشیک بانک‌ها در استان‌های مختلف، در سایر روز‌های هفته بر عهده استانداری هر استان خواهد بود.

همچنین به مشتریان توصیه می‌شود برای اطمینان از لیست دقیق شعب فعال و ساعات دقیق کاری در منطقه خود، به وبگاه رسمی بانک مورد نظر مراجعه کنند.