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۶۵۰ تشکل، تعاونی و اتحادیه وابسته به بخش کشاورزی برای تأمین اقلام اساسی در ایام تشییع قائدشهید امت در مشهد اعلام آمادگی کردند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان، گفت: برنامه ریزی برای تأمین کالاهای اساسی این ایام از ماهها پیش با همکاری تشکلها و بخش خصوصی آغاز شده است و در حال حاضر هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
مجید جعفری، تأکید کرد: تأکید ما بر این است که فرآیند توزیع کالاها ۷۲ ساعت قبل از آغاز مراسم در نقاط مختلف شهر مشهد و سایر شهرستانهای استان انجام شود تا دسترسی آسان مردم به مایحتاج ضروری فراهم گردد.
وی در ادامه به موضوع نظارت بر سلامت مواد غذایی اشاره کرد و گفت: علاوه بر نظارتهای مستمر شبکه دامپزشکی استان، در این ایام خاص نیز ۲۱۵ تیم نظارت بهداشتی ویژه در قالب ۳ شیفت کاری، فعالیت خود را برای بررسی سلامت ذخایر پروتئینی آغاز کردهاند تا امنیت غذایی شهروندان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.
وی همچنین با اشاره به بسیج امکانات و نیروها از شهرستانهای معین مشهد تصریح کرد: در زمینه تأمین ارزاق ضروری همچون نان، هماهنگیهای لازم با شهرستانهای معین انجام شده است تا این شهرستانها آمادگی کامل برای پخت و انتقال نان به مشهد را داشته باشند. همچنین انبارهای مواد غذایی در این شهرستانها تجهیز و برای انتقال در شرایط ویژه آماده سازی شدهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص نظارت بر بازار نیز بیان داشت: بیش از ۱۵ تیم از کارشناسان بازرسی و نظارت این سازمان به همراه کارشناسان تعزیرات و همچنین ۱۵ تیم تخصصی ویژه، در هفته جاری بر بازار، مراکز ذخیره و محلهای عرضه کالا نظارت مستمر خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: گزارشهای نظارتی هر ۶ ساعت یکبار به اتاق وضعیت تأمین کالاهای اساسی ارسال میشود و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، بلافاصله اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.