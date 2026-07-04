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جهان برخاسته است؛ غمگین؛ اما استوار و مصمم و عاشق؛ آخر او بر دلها حکمرانی میکرد؛ بدرقه رهبر شهید انقلاب؛ به معنای پایان نیست؛ بلکه ادامه راه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جهان برای بدرقه رهبر شهید انقلاب برخاسته است؛ مردم مبعوث شدهای که از گوشهوکنار ایران خود را به پایتخت رساندهاند تا با چشمانی اشکبار؛ آخرین دیدار را با پدر معنویشان رقم بزنند.
در مصلای امام خمینی تهران، سران کشورهای برادر و محور مقاومت به پیکر آقای شهید ادای احترام کردند.
در ساعات اولیه روز گذشته؛ با وجود تهدید جنگندههای سعودی و پاسخ موشکی انصارالله، نخستین پرواز برای انتقال شیعیان یمن به ایران پس از ۱۵ سال انجام شد.
آری! جهان برخاسته و در حال رقم زدن آخرین دیدار است؛ آخرین دیداری که بوی پایان نمیدهد و طعم شیرین سلام دارد، رنگ آغاز یک راه؛ راهی که یک رهبر در دل تاریخ ترسیم کرد.