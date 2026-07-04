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در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و از افزایش نرخ فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده، آیین واگذاری قطعات زمین به خانوادههای واجد شرایط دارای سه فرزند و بیشتر در شهر جدید رامشار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر عامل شهر جدید رامشار با تأکید بر اهمیت راهبردی موضوع جوانی جمعیت بهعنوان یکی از سیاستهای مهم و اولویتدار کشور، گفت: اجرای این طرح، گامی مؤثر در مسیر حمایت عملی از خانوادههای مشمول، تأمین بخشی از نیازهای مسکن و ارتقای سطح رفاه اجتماعی آنان به شمار میرود.
ابوذر نکوئی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در این حوزه افزود: بر اساس قانون، تأمین و تخصیص بخشی از اراضی مورد نیاز برای اجرای این سیاست مهم بر عهده شهرهای جدید قرار گرفته و شهر جدید رامشار نیز در این مسیر با جدیت در حال ایفای نقش و انجام وظایف محوله است.
در پایان این مراسم، اسناد واگذاری زمین به خانوادههای واجد شرایط اهدا شد.