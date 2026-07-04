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فرماندار مرکز استان گفت: ساری، آماده میزبانی از زائران مراسم تشییع امام قائد شهید است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار ساری از آمادگی کامل مرکز استان برای میزبانی از زائران و عزادارانی که در مسیر مراسم تشییع «امام قائد شهید» از مازندران عبور میکنند، خبر داد.
دکتر بهروز اسکندرنیا گفت: تمامی تمهیدات لازم در حوزههای ترافیکی، خدماتی و استقرار موکبهای پذیرایی پیشبینی شده و آیین جاماندگان نیز روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه در ساری برگزار خواهد شد.
فرماندار مرکز استان با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم اظهار کرد: ساری بهعنوان مرکز استان در این روزها؛ میزبان بخشی از زائران و ملت داغداری است که برای حضور در آیین تشییع «امام قائد شهید» عازم تهران، قم و یا مشهد هستند و از همین رو، برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به آنان انجام شده است.
اسکندرنیا افزود: با هماهنگی دستگاههای اجرایی، انتظامی، خدماترسان و شهرداری، تمامی زیرساختهای موردنیاز در حوزه مدیریت ترافیک، هدایت خودروها، استقرار موکبهای پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی فراهم شده تا زائران بدون مشکل از خدمات پیشبینیشده بهرهمند شوند.
فرماندار ساری با تأکید بر اینکه تمامی دستگاههای مسئول در آمادهباش کامل قرار دارند، تصریح کرد: هدف از این هماهنگیها، فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد، اسکان موقت و پذیرایی از زائران و عزاداران و ارائه خدمات شایسته در شأن مردم و مهمانان استان است.
وی همچنین از برگزاری آیین جاماندگان «امام شهید» در مرکز استان خبر داد و گفت: این مراسم معنوی روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه با حضور گسترده مردم، هیأتهای مذهبی و اقشار مختلف جامعه در ساری برگزار خواهد شد.
فرماندار ساری ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم و همکاری دستگاههای اجرایی، مراسم پیشرو با نظم، امنیت و شکوه هرچه بیشتر برگزار شود و مرکز استان بتواند میزبانی شایسته برای زائران و عزاداران باشد.