به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان‌رضوی گفت: این تعداد مهمان خارجی از شهر‌های مختلف افغانستان به صورت انفرادی وارد معبر دوغارون شده‌اند که پس از ساماندهی و انجام مراحل قانونی راهی مشهد شدند.

جعفر سیدآبادی افزود: یک موکب از صبح امروز در مرز دوغارون برپا شده و از مهمانان افغانستانی حین ورود به کشور پذیرایی خواهد شد.

او ادامه داد: اتباع افغانستانی که قصد شرکت در مراسم ویژه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید را دارند، در بازه زمانی هشت تا ۱۸ بعد از ظهر به سمت گذرگاه دوغارون سفر کنند.

وی تصریح کرد: مهمانان افغانستانی این مراسم بزرگ در بازه زمانی روز‌های چهاردهم و پانزدهم تیرماه اجازه ورود قانونی به مرز دوغارون و کشور را دارند و در روز‌های بیستم و بیست و یکم باید از طریق همین معبر زمینی به موطن‌شان بازگردند.

سیدآبادی گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ ویزا برای مهمانان افغانستانی ویژه شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید از سوی چهار نمایندگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در افغاستان صادر شده است.

وی افزود: ۱۰ موکب نیز برای پذیرایی از اتباع غیرمقیم افغانستانی که از سایر استان‌های کشور در این ایام وارد خراسان رضوی پیش بینی شده که افزون بر ۶ هزار نفر ظرفیت پذیرایی و اسکان را دارند.

فرماندار تایباد نیز گفت: ناوگان اتوبوسی و سواری کرایه برای جا به جایی و انتقال مهمانان این کشور همسایه به تعداد مورد نیاز در دوغارون مستقر هستند.

حسین جمشیدی افزود: از مهمانان در مدت زمان کوتاهی که در معبر دوغارون هستند با خدمات پیش بینی شده در موکبی که برپا شده استقبال و پذیرایی خواهد شد.

او ادامه داد: طبق پیش بینی‌های انجام شده در روز‌های یکشنبه و دوشنبه این هفته شمار زیادی از اتباع افغانستانی برای شرکت در مراسم ویژه وداع و تشییع رهبر شهید از طریق مرز دوغارون وارد ایران خواهند شد.

او بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان شهرستان تایباد این هفته پیش رو در آمادگی کامل هستند و از همه ظرفیت‌های لازم در راستای ارائه خدماتی مطلوب را مهمانان افغانستانی استفاده خواهد شد.