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فرماندار ویژه آبادان از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، استقرار مواکب از ابتدای ماه صفر و آغاز خدماترسانی به زائران اربعین از دهم صفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، فرماندار ویژه آبادان گفت: براساس ابلاغ ستاد اربعین و کمیته اسکان و تغذیه ستاد عتبات عالیات کشور، استقرار مواکب از ابتدای ماه صفر آغاز میشود و خدماترسانی رسمی به زائران از دهم صفر خواهد بود.
پیرهادی با تأکید بر آمادگی کامل برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین افزود: برنامهریزیها با بهرهگیری از تجربه موفق سال گذشته و در چارچوب برنامههای ابلاغی وزارت کشور و ستاد اربعین انجام شده تا بهترین خدمات به زائران حسینی ارائه شود.
وی با اشاره به تقسیم کار میان دستگاههای اجرایی ادامه داد: شهرداری، پالایشگاه، آبفا، مخابرات و سایر دستگاههای خدماترسان، مسئولیتهای خود را در حوزه تأمین زیرساخت، استقرار نیروهای انسانی، ماشینآلات و پشتیبانی بر عهده گرفتهاند.
فرماندار ویژه آبادان همچنین از استقرار ۶۰ موکب آبادانی در مرز شلمچه خبر داد و گفت: با توجه به گرمای هوا، تمهیدات لازم برای تأمین امکانات و رفاه زائران پیشبینی شده است.
پیرهادی در پایان با قدردانی از مشارکت مردم آبادان در خدمترسانی به زائران اربعین، ابراز امیدواری کرد :امسال نیز همانند سالهای گذشته، خدماتی شایسته و درخور زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه شود.