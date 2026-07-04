به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه سرمایه‌گذار نباید پس از ورود به استان درگیر تأمین زیرساخت‌های اولیه شود گفت: دولت موظف است آب، برق، گاز، تلفن و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز را تا ورودی واحد‌های تولیدی تأمین کند تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر فعالیت خود را آغاز کنند.

وی افزود: سرمایه‌گذار باید به شهرکی هدایت شود که امکانات لازم در آن فراهم شده باشد و نباید منابع محدود دولت بدون برنامه میان چندین شهرک صنعتی توزیع شود، زیرا این شیوه نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.

استاندار با انتقاد از بالاتر بودن قیمت زمین در تعدادی از شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی نسبت به استان‌های دیگر گفت: این موضوع باید اصلاح شود و در این زمینه پیگیری‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال در واحد‌های تولیدی افزود: هنگام رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید شرایط واحد‌های تولیدی و کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات دستگاه‌ها منجر به توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و بروز مشکلات برای نیرو‌های شاغل نشود.



نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اگر زیرساخت فراهم شود صنایع رقابت پذیر می‌شود گفت: حسب دستور استاندار زیر ساخت‌ها باید در ورودی واحد‌های صنعتی ارائه شود و هزینه‌ای دریافت نکنیم و منتظر اصلاح قانون بودجه نباشیم.

هاشمی از مصوبه هئیت وزیران مبنی بر اینکه هیچ طرحی به دلیل زیست محیطی متوقف نشود، خبر داد.

در این جلسه اعضای شورای بخش خصوصی و دولت پیشنهاداتی در خصوص تسریع در رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران ارائه کردند.