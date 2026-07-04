فرصتی برای رقابت استعدادهای برتر مهارتی؛
ثبتنام بیست و سومین مسابقات ملی مهارت در درگاه اینترنتی skill.irantvto.ir
علاقهمندان به شرکت در بیست و سومین مسابقات ملی مهارت تا ۱۵ مرداد برای ثبتنام در درگاه اینترنتی skill.irantvto.ir فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان گفت: ثبت نام بیست و سومین دوره مسابقات ملی مهارت از ۲۵ خرداد آغاز شده و استعدادهای برتر مهارتی میتوانند تا ۱۵ مرداد در این دوره از مسابقات ثبت نام کنند.
حمیدرضا رستمی افزود: مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات از ۲۴ تا ۲۹ مرداد و مرحله استانی ۱۲ شهریور ماه برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند برای ثبت نام به درگاه اینترنتی skill.irantvto.ir مراجعه کنند.
رستمی گفت: استعدادهای برتر مهارتی جوان که متولد ۱۲ دی ماه ۱۳۸۱ به بعد هستند در ۶ رشته و متولدان ۱۲ دی ۱۳۸۴ به بعد نیز در ۳۴ رشته ثبت نام کنند.
او افزود: برگزیدگان ملی این دوره از مسابقات به ۴۹ دوره المپیاد جهانی مهارت که در سال ۲۰۲۸ در ژاپن برگزار میشود اعزام میشوند.