علاقه‌مندان به شرکت در بیست و سومین مسابقات ملی مهارت تا ۱۵ مرداد برای ثبت‌نام در درگاه اینترنتی skill.irantvto.ir فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت: ثبت نام بیست و سومین دوره مسابقات ملی مهارت از ۲۵ خرداد آغاز شده و استعداد‌های برتر مهارتی می‌توانند تا ۱۵ مرداد در این دوره از مسابقات ثبت نام کنند.

حمیدرضا رستمی افزود: مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات از ۲۴ تا ۲۹ مرداد و مرحله استانی ۱۲ شهریور ماه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام به درگاه اینترنتی skill.irantvto.ir مراجعه کنند.

رستمی گفت: استعداد‌های برتر مهارتی جوان که متولد ۱۲ دی ماه ۱۳۸۱ به بعد هستند در ۶ رشته و متولدان ۱۲ دی ۱۳۸۴ به بعد نیز در ۳۴ رشته ثبت نام کنند.

او افزود: برگزیدگان ملی این دوره از مسابقات به ۴۹ دوره المپیاد جهانی مهارت که در سال ۲۰۲۸ در ژاپن برگزار می‌شود اعزام می‌شوند.