معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه اعلام کرد: تمامی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضائیه، فردا چهاردهم تیر ۱۴۰۵ به مناسبت برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و نظر به مصوبه هیئت دولت با هدف تسهیل و امکان حضور گسترده قشرهای مختلف مردم در آیین سوگواری رهبر شهید ایران رضوان الله تعالی علیه، تمامی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه در روز یکشنبه ۱۴ تیرماه در سراسر کشور تعطیل است.

در ضمن روسای محترم واحد‌های قضایی استان‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، به‌ویژه در پرونده‌های زندانی‌دار، در اولین فرصت اقدام شود. همچنین با تعیین شعب کشیک در دادسرا‌ها و محاکم کیفری ۲ و ۱ در سراسر کشور، زمینه خدمات رسانی به مراجعین در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل فراهم شود.