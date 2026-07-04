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مردم، رهبر شهید امت را نماد شجاعت، تدبیر، معنویت و نگاه پدرانه میدانند و عزت و اقتدار امروز ایران را حاصل رهبری حکیمانه او عنوان میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان،شهادت، آرزوی دیرینهاش بود؛ اما پس از شهادت، مردم سوگوار و استوار ایران از صلابت و اقتداری میگویند که آن را مرهون رهبری حکیمانه و نگاه پدرانه او میدانند.
مردم، رهبر شهید امت را شخصیتی کمنظیر توصیف میکنند که با ترکیب شجاعت، عقلانیت و معنویت، ایران را به قدرتی تأثیرگذار در عرصه جهانی تبدیل کرد.
به گفته آنان، تدبیر، صلابت و آرامشبخشی او در روزهای سخت، امید و اطمینان را به جامعه بازمیگرداند و بسیاری از چالشهای کشور با مدیریت حکیمانهاش پشت سر گذاشته شد.
شهروندان همچنین عزت و جایگاه بینالمللی ایران را نتیجه ایستادگی رهبری میدانند که در برابر زیادهخواهی استکبار عقبنشینی نکرد و با پایداری خود، نامی ماندگار در تاریخ بر جای گذاشت.