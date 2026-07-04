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رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تبیین دیدگاههای جامع و مترقی رهبر شهید در حوزه محیط زیست، بر مشارکت همگانی در این حوزه تاکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تبیین دیدگاههای جامع و مترقی رهبر شهید در حوزه محیط زیست، تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با تخریب آن، یک وظیفه حاکمیتی، ملی و دینی است که نیازمند مشارکت همگانی از سوی مردم و تمامی ارکان دولت است.
شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه مراسم وداع با رهبر شهید، با اشاره به سیاستهای ابلاغی ایشان، بر «همگانی بودن وظیفه حفظ محیط زیست» تأکید کرد.
او گفت: از دیدگاه رهبر شهید، محیط زیست یک موضوع تجملی یا درجه دو نیست، بلکه مسئلهای حیاتی است که تمامی سیاستگذاران، برنامهریزان و شهروندان با هر رویکرد سیاسی، در قبال آن مسئولیت دارند.
وی با اشاره به نگاه کارشناسی و علمی ایشان، بر ضرورت جرمانگاری تخریب محیط زیست، برخورد قاطع قانونی با متخلفان و جلوگیری از تصرف غیرقانونی اراضی و جنگلها تأکید کرد.
انصاری با اشاره به اصطلاح «کوهخواری» که نخستین بار توسط رهبر شهید برای مقابله با دستاندازی به ثروتهای عمومی مطرح شد، افزود: تبدیل ثروت عمومی به ثروت شخصی از طریق تخریب طبیعت، مصداق بارز تضییع حقوق نسلهای آینده است.
رئیس سازمان محیط زیست همچنین به اهمیت آموزش محیط زیستی از دوران کودکی و ورود این مفاهیم به برنامههای درسی اشاره کرد و گفت: عمومی شدن فرهنگ محیط زیست از جمله اولویتهای اصلی ایشان بود تا حریم محیط زیست به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود.
در پایان، وی با بازخوانی سیاستهای ابلاغی رهبر شهید، از مفاهیم کلیدی همچون «عدالت و حقوق بیننسلی»، «مدیریت اثرات تغییر اقلیم»، «توسعه اقتصاد سبز» و «ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست» یاد کرد و تأکید نمود که این بیانات، نقشهراه حفظ محیط زیست کشور را برای دهههای آتی ترسیم کرده است.