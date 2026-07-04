مساجد شهرستان کاشان با بهره‌برداری از ۱۲ نیروگاه خورشیدی، در تولید انرژی خورشیدی پیشگام استان اصفهان شدند و تا پایان سال، تعداد این نیروگاه‌ها به بیش از ۵۰ واحد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شاپور حدادی پور مدیر برق شهرستان کاشان گفت: در راستای ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف، ۱۲ مسجد و حسینیه در کاشان با نصب نیروگاه خورشیدی به شبکه تولید برق پاک پیوستند.

وی افزود: این اقدام علاوه بر کمک به پایداری شبکه، منبع درآمدی مستمر برای تامین هزینه‌های اماکن مذهبی ایجاد کرده است.

حدادی پور در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، تعداد این نیروگاه‌ها به بیش از ۵۰ واحد افزایش یابد.