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مساجد شهرستان کاشان با بهرهبرداری از ۱۲ نیروگاه خورشیدی، در تولید انرژی خورشیدی پیشگام استان اصفهان شدند و تا پایان سال، تعداد این نیروگاهها به بیش از ۵۰ واحد افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شاپور حدادی پور مدیر برق شهرستان کاشان گفت: در راستای ترویج انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت مصرف، ۱۲ مسجد و حسینیه در کاشان با نصب نیروگاه خورشیدی به شبکه تولید برق پاک پیوستند.
وی افزود: این اقدام علاوه بر کمک به پایداری شبکه، منبع درآمدی مستمر برای تامین هزینههای اماکن مذهبی ایجاد کرده است.
حدادی پور در پایان خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود تا پایان سال، تعداد این نیروگاهها به بیش از ۵۰ واحد افزایش یابد.