انجمن سینمای جوانان ایران با سازماندهی بیش از ۵۰ تیم تخصصی فیلمبرداری و عکاسی و مشارکت ۵۷ دفتر استانی، همزمان با آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای و خانواده ایشان، مستندسازی گسترده این مراسم را در داخل و خارج از کشور آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، انجمن سینمای جوانان ایران همزمان با پوشش تصویری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای و خانواده ایشان، بیش از ۵۰ تیم تخصصی فیلمبرداری و عکاسی را برای ثبت و پوشش این مراسم در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا سازماندهی کرده است.

بر اساس اعلام این انجمن، همچنین ۵۷ دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور با استقرار گروه‌های تصویربرداری و عکاسی، مراسم‌ها، اجتماعات و حرکت‌های مردمی را در بیش از ۱۵۰ شهر و روستا ثبت و مستندسازی خواهند کرد تا ابعاد مختلف این رخداد ملی به تصویر کشیده شود.

همزمان با این برنامه، پویش عکس و فیلم موبایلی «طلوع ماه» نیز با هدف گسترش مشارکت مردمی در ثبت این رویداد تاریخی برگزار می‌شود و از عموم مردم دعوت شده است روایت‌های تصویری خود از این روزهای ماندگار را در قالب عکس و فیلم موبایلی به این پویش ارسال کنند.