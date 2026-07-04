فرماندار شهرستان خاتم از آمادگی کامل مردم این شهرستان برای همراهی با مراسم‌های وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید خبر داد و گفت: اعزام عزاداران، استقرار موکب‌های خدمت‌رسان در مسیر تردد زائران و اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و عزاداری در سطح شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس زارع فرماندار شهرستان خاتم، با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها، اظهار کرد: همانند سایر نقاط کشور، تمهیدات لازم برای اعزام عزاداران، خدمت‌رسانی به زائران عبوری و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در سطح شهرستان فراهم شده است.

وی افزود: چهار دستگاه اتوبوس برای اعزام عزاداران شهرستان خاتم اختصاص یافته است، اما با وجود استقبال گسترده مردم، به دلیل محدود بودن سهمیه، امکان اعزام همه متقاضیان فراهم نشد. همچنین مقدمات اعزام ۵۰ دستگاه خودروی سواری نیز فراهم و ثبت‌نام متقاضیان صورت گرفته است.

فرماندار خاتم با اشاره به خدمات پیش‌بینی‌شده برای زائران عبوری تصریح کرد: موکب‌های خدمت‌رسان در ورودی و خروجی شهرستان، مرکز شهر و برخی نقاط مسیر مستقر شده‌اند تا به زائرانی که از مسیر شهرستان خاتم به مقصد تهران، قم و مشهد در تردد هستند، خدماتی از جمله اسکان موقت و پذیرایی ارائه کنند.

زارع همچنین از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برای مردم شهرستان خبر داد و گفت: برای افرادی که امکان حضور در مراسم اصلی را ندارند، از روز شنبه تا پایان هفته ویژه‌برنامه‌های عزاداری، فرهنگی و مذهبی در نقاط مختلف شهرستان برگزار خواهد شد تا زمینه مشارکت عمومی در این آیین‌ها فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجتماع بزرگ هیئت‌های مذهبی همراه با آیین‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی، شاخص‌ترین برنامه شهرستان پس از مراسم تدفین خواهد بود که با حضور گسترده مردم و در راستای پاسداشت این مناسبت برگزار می‌شود.