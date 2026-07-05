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مهلت شرکت در مسابقه قصهگویی «ماکان» در اصفهان تا ۲۰ تیرماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره سلامت و تندرستی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۵ هزار و ۵۰۰ اثر از سوی دانشآموزان استان اصفهان به مسابقه قصهگویی «ماکان» ارسال شده است گفت: با توجه به استقبال دانشآموزان و بهمنظور فراهم شدن فرصت بیشتر برای حضور علاقهمندان، مهلت شرکت در این مسابقه تا ۲۰ تیرماه تمدید شده است.
بهنام امینی افزود: دانشآموزان علاقهمند میتوانند با مراجعه به مراقبان سلامت مدارس خود، ضمن دریافت راهنماییهای لازم، آثار خود را در چارچوب ضوابط مسابقه ارسال و در این رویداد شرکت کنند.
وی گفت: مسابقه قصهگویی «ماکان» با هدف تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ارتقای آگاهی دانشآموزان و بهرهگیری از ظرفیت قصهگویی در انتقال مفاهیم آموزشی و تربیتی برگزار میشود.