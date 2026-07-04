به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که روز شنبه ۱۳ تیرماه به مناسبت وداع با رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) منتشر شد، به شرح زیر است:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

ملت بزرگ و قدرشناس ایران در غم فقدان امام و رهبر فرزانه خود، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، عزادار است و وداع تاریخی با آن بزرگمرد را به فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای ایشان و صیانت از دستاورد‌های بی‌بدیل استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی تبدیل کرده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضمن عرض تبریک و تسلیت مجدد به مناسبت شهادت رهبر عزیز انقلاب به جانشین خلف ایشان حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله)، ملت بزرگ ایران، مراجع عظام تقلید و علمای اعلام، امت اسلامی و همه انسان‌های آزاده و حقیقت‌جو در سراسر جهان، از مردم شریف و آزاده ایران دعوت می‌کند با حضور میلیونی در آیین وداع و تشییع رهبر شهید، یک بار دیگر عظمت ایران و شکوه انسجام و اقتدار ملی را به جهانیان نشان دهند.

رهبر شهید انقلاب اسلامی، به‌حق در حکمرانی داخلی و سیاست خارجی، ایران عزیز را در مسیر آیه شریفه «فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ» راهبری کرد و جان مبارک خود و خانواده را در این مسیر نورانی تقدیم نمود. صلابت و ثبات قدم رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر حق و عدالت و انسانیت، نه تنها ضامن عزت و اقتدار ایران اسلامی است بلکه الهام‌بخش ملت‌ها و انسان‌های آزاده در سراسر جهان بوده است. حضور معنادار اقشار مختلف از جریان‌های اصیل دینی و ملی منطقه و هیأت‌های نمایندگی عالیرتبه از سرتاسر جهان در مراسم وداع رهبری نشانه‌ای روشن از عزت و عظمت رهبر شهید و ملت شریف ایران است. وزارت امور خارجه مراتب قدردانی خود را از همه میهمانان خارجی که علیرغم فشار‌ها و تهدید‌ها با شرکت در مراسم وداع با رهبر شهیدمان، در سمت درست تاریخ ایستادند و نسبت به حق و حقیقت ادای احترام کردند، ابراز می‌کند.

شهادت رهبر بزرگمان، نه پایان راه، بلکه آغاز مرحله‌ای نوین در مسیر اعتلای اسلام و ایران عزیز است و ملت آزاده ایران، با توکل بر خداوند متعال، اتکا به میراث گران‌سنگ ملی و اسلامی خویش، و در پرتو رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب، نام و مرام رهبر شهید را با تمام وجود پاس خواهد داشت و راه پرافتخار و عزتمندانه او را با همه توان ادامه خواهد داد. کارگزاران سیاست خارجی کشور نیز همواره توصیه‌های نورانی ایشان در صیانت از عزت، استقلال و اقتدار میهن، و حفظ هوشیاری در برابر دسیسه‌های دشمنان را نصب‌العین خود قرار خواهند داد.

بدون تردید ملت غیور و صبور ایران، امت اسلامی و همه انسان‌های حقیقت‌جو و آزاده، اجرای عدالت در مورد جنایتکاران آمریکایی-صهیونیستی را به‌عنوان مطالبه‌ای دائمی با جدیت دنبال خواهند کرد.

دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل

مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان

با صبا در چمن لاله سحر می‌گفتم

که شهیدانِ که‌اند این همه خونین‌کفنان»