\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u063a\u062f\u0627\u0631 \u060c\u062f\u0627\u063a \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u0648 \u0622\u0646 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u0642\u0627\u0626\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0645\u062a \u0627\u0633\u062a.\n