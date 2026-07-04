مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران _ ۱۰

مصلی تهران امروز ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵ یکپارچه در ماتم و عزا فرورفته است؛ جایی که عزاداران با سینه زنی، مرثیه سرایی و سردادن شعار «لبیک یا خامنه‌ای»، بر پیمان ناگسستنی خود با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی تاکید میکنند. مراسم وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت از ساعات اولیه بامداد امروز در مصلی امام خمینی (ره) تهران آغاز شده و خیل عظیم عزاداران که برخی از شب گذشته در اطراف مصلی تجمع کرده بودند، با چشمانی اشکبار و دل‌هایی سوگوار، آخرین دیدار خود را با رهبر شهید انقلاب به صحنه‌های حماسی و ماندگار از ارادت و دلدادگی تبدیل کردند.

عکاس : علی اصغر یوسفی