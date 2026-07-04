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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح سامان با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش احتمال بروز خاموشی و حفظ کیفیت برق مشترکان در ساعات اوج مصرف اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رسول روستائی افزود: در قالب اجرای این طرح ساماندهی فیدرهای بحرانی و آمادهسازی شبکه برای عبور موفق از پیک مصرف تابستان، تاکنون روی ۲۷ فیدر برق اقدام تعمیراتی و اصلاحی انجام شده است.
وی تأکید کرد: هرچند اقدامات فنی گستردهای برای تقویت شبکه انجام شده است، اما همکاری مشترکان در مدیریت مصرف، بهویژه در ساعات اوج بار، نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از بروز خاموشیهای ناخواسته خواهد داشت.
روستایی با اشاره به افزایش مصرف برق در روزهای گرم سال، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف برق، صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری کنند.