به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مرحله دوم رقابت‌های لیگ برتر تیراندازی با کمان مردان در دو بخش کامپوند و ریکرو برگزار شد و تیم سپاهان با حضور در هر دو بخش، برابر حریفان خود به میدان رفت.

در بخش کامپوند، کمانداران سپاهان با کسب پنج پیروزی متوالی، بدون لغزش مرحله دوم رقابت‌ها را پشت سر گذاشتند. طلایی‌پوشان در نخستین دیدار با نتیجه چهار بر یک پارسیان اصفهان را شکست دادند و سپس آکادمی میلاد وزیری را با نتیجه پنج بر صفر از پیش رو برداشتند.

نمایندگان سپاهان در ادامه روند موفق خود، کمانکده تیرداد همدان را نیز با نتیجه پنج بر صفر مغلوب کردند و در چهارمین مسابقه نیز با همین نتیجه برابر هیأت زنجان به برتری رسیدند. سپاهانی‌ها در آخرین دیدار مرحله دوم نیز با نتیجه چهار بر یک مقابل کمانداران سام به پیروزی دست یافتند تا با ثبت پنج برد، مجموع امتیازات خود را به ۳۶ برسانند و همچنان جایگاه نخست جدول رده‌بندی لیگ برتر را در اختیار داشته باشند.

در بخش ریکرو نیز سپاهان رقابت‌های مرحله دوم را با دیدار برابر شمس خوی آغاز کرد که این مسابقه با نتیجه سه بر دو به سود نماینده خوی به پایان رسید. طلایی‌پوشان در دومین دیدار موفق شدند با همین نتیجه سه بر دو از سد نفت امیدیه عبور کنند و نخستین پیروزی خود را در این مرحله به‌دست آورند.

سپاهان در سومین مسابقه با نتیجه قاطع پنج بر صفر تیم مس کرمان را شکست داد، اما در آخرین دیدار برابر دانشگاه آزاد نتوانست به نتیجه مطلوب برسد و با نتیجه پنج بر صفر مغلوب این تیم شد.

در پایان مرحله دوم لیگ برتر تیراندازی با کمان آقایان تیم ریکرو سپاهان با کسب ۱۷ امتیاز، رقابت‌های این مرحله را در رده چهارم جدول به پایان رساند.