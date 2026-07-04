رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، با ترسیم چشم‌اندازی جدید از آینده استان، تأکید کرد که این منطقه با عبور از جایگاه یک استان مرزی، در مسیر تبدیل شدن به یکی از پیشرفته‌ترین استان‌های کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، استاندار آذربایجان‌غربی در نشست مدیریت محله‌محور روستای باراندوز، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان، پیشرفت منطقه را در گرو چهار رکن اساسی دانست.

او گفت: امنیت، وحدت مردم، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری، چهار ستون اصلی پیشرفت آذربایجان‌غربی هستند.

رحمانی در تبیین برنامه‌های توسعه‌ای استان، به اجرای مجموعه‌ای از طرح های استراتژیک اشاره کرد که با حمایت دولت در دستور کار قرار دارند. این طرح ها شامل اجرای طرح های حیاتی راه‌آهن و توسعه فرودگاه، تکمیل کریدور‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، تقویت شبکه انتقال برق، گاز و زیرساخت‌های آب، ایجاد بستر‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران و کاهش نرخ بیکاری و تمرکز بر زنجیره ارزش است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی استان تصریح کرد: آذربایجان‌غربی هم‌اکنون در زمره استان‌های دارای پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور است. هدف ما در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن، ایجاد اشتغال پایدار، تکمیل زنجیره ارزش تولید و افزایش درآمد واقعی مردم است.

استاندار با تأکید بر راهبرد «مدیریت محله‌محور»، دستور حضور فعالانه مدیران در سطح روستا‌ها و محله‌ها را یادآور شد.

وی گفت: تمامی فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند هر هفته با حضور در میان مردم، مطالبات آنها را به‌صورت میدانی بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.

رحمانی در پایان با قدردانی از همراهی مردم استان در مقاطع حساس، بر اهمیت وحدت میان مردم و نیرو‌های مسلح (سپاه، ارتش، بسیج، مرزبانی و پلیس) تأکید کرد و آن را بزرگ‌ترین سرمایه برای حفظ امنیت و توسعه استان دانست.