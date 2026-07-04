\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0642\u062f\u0633 \u06af\u0641\u062a: \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u062f\u0633 \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0635\u062f \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0645\u0635\u0644\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u0628\u0644\u0639\u06a9\u0633 \u0627\u0632 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u062d\u0645\u0644 \u0648 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u062a\u0648\u0628\u0648\u0633 \u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u0634\u0647\u0644\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062a\u0648\u0628\u0648\u0633\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0635\u0648\u0631\u062a \u06f2\u06f4 \u0633\u0627\u0639\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u06a9 \u0631\u0641\u062a \u0648 \u0622\u0645\u062f \u0647\u0631 \u06f5 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0639\u0627\u062f\u06cc \u0647\u0631 \u06f2\u06f0 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647\u060c \u062c\u0627\u0628\u062c\u0627\u06cc\u06cc \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f.\n\n\n\n\n