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در طرح محله محور پلیس اصفهان ۱۳۳ فقره سرقت کشف و ۸۹ سارق دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: از مجموع پروندههای کشفشده، ۷۷ دستگاه خودروی سواری، ۲۸ دستگاه موتورسیکلت و همچنین ۲۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی و عمومی شناسایی و توقیف شد که بخش قابلتوجهی از اموال مسروقه به مالباختگان بازگردانده شده است.
سرهنگ احمد نیکبخت افزود: همچنین در طرح آرامش پلیس ۱۰ هزار و ۶۱۸ گرم مواد مخدر کشف و ۷۴ خرده فروش دستگیر شدند و تمامی متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.