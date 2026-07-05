به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: از مجموع پرونده‌های کشف‌شده، ۷۷ دستگاه خودروی سواری، ۲۸ دستگاه موتورسیکلت و همچنین ۲۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی و عمومی شناسایی و توقیف شد که بخش قابل‌توجهی از اموال مسروقه به مالباختگان بازگردانده شده است.

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: همچنین در طرح آرامش پلیس ۱۰ هزار و ۶۱۸ گرم مواد مخدر کشف و ۷۴ خرده فروش دستگیر شدند و تمامی متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.