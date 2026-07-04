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رئیس پلیس راهور فراجا گفت: تمام ۱۴ مبادی ورودی تهران بدون هیچگونه محدودیت در اختیار زائران قرار دارد و محدودیتهای ترافیکی فقط در محدوده اطراف مصلی تهران اعمال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیماسردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اجرای طرحهای ترافیکی ویژه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، گفت: پلیس راهور از روزهای گذشته از طریق رسانههای مختلف، جزئیات تمهیدات و محدودیتهای ترافیکی این مراسم را به اطلاع مردم رسانده و بارها تأکید کرده است که هدف از اجرای این طرح، ایجاد نظم، تسهیل تردد و برنامهریزی مناسب برای حضور میلیونی زائران در محل برگزاری مراسم است.
وی افزود: همانگونه که از نخستین روز اجرای طرح نیز اعلام شد، محدودیتها و ممنوعیتهای تردد تنها در شعاع پیرامونی مصلی تهران اعمال شده و این محدوده، فضای محصور میان بزرگراههای همت، بزرگراه مدرس، خیابان شهید مطهری و خیابان سهروردی را در بر میگیرد.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اینکه هرگونه تردد وسایل نقلیه در داخل این محدوده ممنوع است تصریح کرد: بزرگراههای همت، بزرگراه مدرس، خیابان شهید مطهری و خیابان سهروردی مشمول محدودیت نیستند و تردد در این معابر برقرار است. محدودیت صرفاً مربوط به مسیرهای منتهی به داخل این محدوده است.
سردار حسینی با تأکید بر اینکه هیچگونه محدودیتی برای ورود به شهر تهران وجود ندارد، ادامه داد: تمامی ۱۴ مبادی ورودی تهران از شمال، جنوب، شرق و غرب برای تردد زائران باز است و هموطنانی که از سراسر کشور برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید عازم تهران هستند، بدون هیچگونه مانع یا ممنوعیتی میتوانند وارد پایتخت شوند.
وی افزود: فقط محدودیت موجود، شعاع پیرامونی محل برگزاری مراسم است که با همکاری پلیس راهور و سایر دستگاههای مسئول برای مدیریت بهتر جمعیت، حفظ نظم، افزایش ایمنی و تسهیل خدماترسانی به زائران اجرا شده است.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: این تمهیدات علاوه بر تهران، در روزهای آینده و همزمان با برگزاری آیینهای تشییع و بدرقه در قم و مشهد نیز متناسب با شرایط هر شهر اجرا خواهد شد تا این مراسم بزرگ با نهایت نظم، امنیت، آرامش و بدون بروز حادثه برگزار شود.