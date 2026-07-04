وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در میعادگاه سینماگران، ضمن ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی بر این موضوع تاکید کرد: هیچ یک از رهبران سیاسی ایرانِ معاصر، به اندازه آیت الله خامنه‌ای به تاثیر و اهمیت سینما اعتقاد نداشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف میعادگاه سینماگران، دقایقی به تماشای ویدیوی رهبر شهید انقلاب درباره سینما نشست و سپس در سخنانی گفت: حضرت آیت الله خامنه‌ای شخصیتی ایران دوست و فرهنگی بودند، اشراف فراوانی بر مسائل فرهنگی و موضوعات مربوط به ایران داشتند، از این منظر می‌شود گفت ایشان یک شخصیت ایران دوست بودند، اگر بخواهیم ایران را از این زاویه و با آن نگاه تعریف کنیم، ایران یعنی هنر.

وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی تاکید کرد: رهبر انقلاب به شاخه‌های مختلف هنر و ادبیات تعلق خاطر داشتند، ایشان باور داشت که هنر می‌تواند واقعیت میراثی و تاریخی و واقعیت معاصر ما را به تصویر بکشد. اگر بخواهیم از گذشته بگوییم باید سراغ هنر برویم و اگر بخواهیم از امروز صحبت کنیم باید از هنر کمک بگیریم. این ویژگی باعث می‌شد که رهبر شهید به هنر‌های مختلف آشنا باشند، هنر سینما، هنر هفتم و هنر جامع از این منظر برای رهبر انقلاب اهمیت ویژه داشت و معتقد بودند سینما جذابترین راوی است. ملاقات‌های متعدد ایشان طی ادوار با سینماگران گویای علاقه ایشان و اهمیتی است که به این هنر می‌دادند.

صالحی افزود: فیلم‌های مختلف و متعدد برای ایشان نمایش داده می‌شد و این مهم نشان دهنده اهمیتی است که برای سینمای ایران قائل بودند؛ در برنامه شخصی ایشان، تماشای فیلم‌های سینمای ایرانی وجود داشت، سینماتوگراف در دوره قاجار وارد ایران شد، در بین رهبران معاصر ایرانی بی تردید تنها سیاستمداری که این اندازه بر اهمیت سینما تاکید کرد مقام معظم رهبری بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصویری که از سینما وجود داشت، چندان مناسب نبود، امام راحل ما در بهشت زهرا (س) و در سخنرانی معروفشان مسیری را باز کردند که بعدها، رهبر شهید آن را ادامه دادند، امام راحل معتقد بود که سینما معادل واژه‌های ناپسند نیست، در سی و هفت سال رهبری قاعد عظیم الشان و حکیم ما، سینمای ما وسیع‌تر شد، ایشان تاکید داشت که سینما معادل واژه‌های ناپسند نیست، هنری متعالی است و سینما باید در میان هنر ایرانی جایگاه خاص داشته باشد.

صالحی در پایان گفت: امیدوارم خانواده سینما، راهی که ایشان گشود ادامه دهند، و ایران تاریخی و میراثی و دستاورد‌های زندگی معاصر را در آثارشان به ویژه برای مخاطب غیرایرانی آشکار کنند. یاد و خاطره رهبر شهید و بزرگوار گرامی باد، به دوستانی که این روز‌ها در میعادگاه سینماگران حضور دارند خسته نباشید می‌گویم. امیدوارم این وداع، آغاز بیعت دوباره با مقام معظم رهبری باشد.

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی و مدیران سازمان در این دیدار میزبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند.

سینماگران با حضور در مرکز گسترش سینمای تجربی در قالب یک کاروان به مصلای امام خمینی (ره) و با پیکر رهبر انقلاب وداع کردند.

رائد فریدزاده، رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، روح الله حسینی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، حسین سیفی، معاون توسعه مدیریت و منابع، علیرضا اسماعیلی، معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، محمدرضا فرجی، مدیرکل دفتر حقوقی، عملکرد، امور استان‌ها و مجلس، لادن طاهری، مدیرکل فیلمخانه ملی ایران، مسعود نجفی، مدیر کل روابط عمومی و مشاور رئیس سازمان، محمد طیب، مدیرکل امور جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل، سید حجت طباطبایی، مدیرکل حوزه ریاست و دستیار رئیس سازمان، حبیب ایل بیگی مدیر عامل موسسه سینماشهر، محمد حمیدی مقدم، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی، فاطمه محمدی سیجانی، مدیرعامل موزه سینمای ایران از جمله مدیران حاضر در گردهمایی برای وداع با رهبر انقلاب هستند.

انسیه شاه‌حسینی، کارگردان، مسعود ده‌نمکی، کارگردان، سیدسعید سیدزاده، تهیه کننده و بازیگر، مصطفی رزاق کریمی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس، بخشی از سینماگران حاضر در این جمع بودند.