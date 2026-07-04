به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان،رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: ناوگان اورژانس ۱۱۵ این دانشگاه با چهار دستگاه آمبولانس و ۱۲ کارشناس اورژانس برای پوشش امدادی و درمانی مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اعزام شده است.

دکتر یاسین افرا افزود: نیروهای اعزامی تا پایان مراسم، خدمات پیش‌بیمارستانی و امدادی را به شرکت‌کنندگان ارائه خواهند داد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری همزمان مراسم در آبادان، خرمشهر و شادگان، ادامه داد: تمامی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ در حوزه تحت پوشش دانشگاه در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مأموریت‌های احتمالی پاسخ دهند.

طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده، مراسم وداع در روزهای سیزدهم و چهاردهم تیرماه در مصلای تهران برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع نیز در روز پانزدهم تیرماه در تهران و روز شانزدهم در شهر قم برگزار می‌شود و در نهایت، پیکر مطهر در روز هجدهم تیرماه در جوار مرقد حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.