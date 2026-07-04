ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع آقای شهید ایران در خصوص پذیرش زائران و مهمانان عزادار در مدارس مناطق مختلف شهر تهران و شهرستان‌های تهران اطلاعیه ای صادر کرد.

پذیرش زائران و مهمانان عزادار در مدارس مناطق مختلف شهر تهران و شهرستان‌های تهران

پذیرش زائران و مهمانان عزادار در مدارس مناطق مختلف شهر تهران و شهرستان‌های تهران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع آقای شهید ایران در خصوص پذیرش زائران و مهمانان عزادار در مدارس مناطق مختلف شهر تهران و شهرستان‌های تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با سلام و تحیت الهی.

ضمن عرض تسلیت شهادت امام شهید ایران؛ با عنایت به «استقبال حضور خانوادگی زائران» در آیین وداع با قائد امت اسلامی، مدارس مناطق مختلف شهر تهران و شهرستان‌های تهران، آماده پذیرش زائران و مهمانان عزادار در تمامی ساعات شبانه روز است.

ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع آقای شهید ایران