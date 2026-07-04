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ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع آقای شهید ایران در خصوص پذیرش زائران و مهمانان عزادار در مدارس مناطق مختلف شهر تهران و شهرستانهای تهران اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع آقای شهید ایران در خصوص پذیرش زائران و مهمانان عزادار در مدارس مناطق مختلف شهر تهران و شهرستانهای تهران اطلاعیهای صادر کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
با سلام و تحیت الهی.
ضمن عرض تسلیت شهادت امام شهید ایران؛ با عنایت به «استقبال حضور خانوادگی زائران» در آیین وداع با قائد امت اسلامی، مدارس مناطق مختلف شهر تهران و شهرستانهای تهران، آماده پذیرش زائران و مهمانان عزادار در تمامی ساعات شبانه روز است.
ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع آقای شهید ایران