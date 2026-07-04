تسهیلات مقاوم سازی مسکن در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ افزایش تسهیلات مقاوم سازی از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان ابلاغ شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: این تسهیلات با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله برای احداث واحد مقاوم به واجدان شرایط در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت پرداخت می‌شود.

علی عسگری افزود: چهار هزار و ۵۰۰ سهمیه تسهیلات برای استان مرکزی مصوب شده که با حمایت دولت این تسهیلات به سرپرستان خانوار‌های یک تا چهار در شهر‌های بالای ۲۵ هزار نفر هم قابل پرداخت است.