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رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر خراسان رضوی در حوزه صنایعدستی، از قرار گرفتن گشایش مسیرهای صادراتی این حوزه با محوریت این استان در دستور کار وزارتخانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست تخصصی فعالان و سرمایهگذاران صنایعدستی استان خراسان رضوی با حضور علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی، و محمدحسین عسگرپور، مدیرکل دفتر توسعه و کارآفرینی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد و مهمترین مسائل مرتبط با سرمایهگذاری، تأمین مالی، توسعه بازار و صادرات صنایعدستی مورد بررسی قرار گرفت.
شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در جمعبندی این نشست با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند استان خراسان رضوی در تولید و صادرات صنایعدستی، اظهار کرد: گشایش صادرات صنایعدستی با محوریت خراسان رضوی در دستور کار وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار گرفته است و با هماهنگی دستگاههای ذیربط، اقدامات لازم برای تسهیل فرآیندهای صادراتی، توسعه بازارهای هدف و حمایت از فعالان این حوزه دنبال خواهد شد.
شالبافیان با تأکید بر رویکرد وزارتخانه در حمایت از سرمایهگذاری و توسعه اقتصاد صنایعدستی، افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران، تسهیل دسترسی به منابع مالی و تقویت بازارهای داخلی و خارجی از مهمترین برنامههای وزارت میراثفرهنگی در این حوزه است.
در ادامه این نشست، محمدحسین عسگرپور مدیر کل تسهیلات و کارآفرینی وزارت متبوع با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مالی فعالان صنایعدستی گفت: سال گذشته از محل اعتبارات تبصره ۱۵، مبلغ ۶ همت به تصویب رسید که با پیگیریهای صورتگرفته، ۳۴ هزار پرونده به بانکهای عامل معرفی شد و از این تعداد، ۲۱ هزار پرونده موفق به دریافت تسهیلات شدند.
در پایان این نشست، فعالان و سرمایهگذاران صنایعدستی استان خراسان رضوی ضمن طرح مسائل، چالشها و پیشنهادهای خود، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای صادراتی و استمرار حمایتهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از فعالان این حوزه تأکید کردند.