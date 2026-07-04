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مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای ایام وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب نیز چند اثر تولید شده که به طور ویژه، دو اثر موسیقایی با نامهای «پدر امت» و «آقای ایران» از جمله آنهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری دومین رویداد «خیمه هنر» با محوریت آیینها و نواهای عاشورایی گفت: این رویداد فرصتی برای ارتباط میان هنرمندان رشتههای مختلف ایجاد کرد تا همراهی آنان منجر به تولید آثار ماندگار هنری با مضمون اثرگذار عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شود.
بابک رضایی درباره دومین رویداد «خیمه هنر» اظهار کرد: دومین دوره این رویداد به عنوان محفل آیینها و هنر عاشورایی؛ تعزیه، آواها، نواها و نگارههای عاشورایی را امسال در دهه دوم ماه محرم با توجه به شرایط حاکم بر کشور و پس از جنگ تحمیلی سوم برگزار کردیم. «خیمه هنر» برخلاف سال گذشته که در پهنه فرهنگی هنری رودکی برگزار شد، به دلیل ارتباط بیشتر و نزدیکتر با فضای عمومی شهر در محوطه مجموعه تئاتر شهر برنامهریزی و برگزار شد.
وی گفت: ایده «خیمه هنر» با این انگیزه شکل گرفت که در دهه دوم محرم، زیر پرچم حضرت اباعبدالله (ع)، این امکان فراهم شود تا هنرمندان رشتههای مختلف هنری در طول ۱۰ روز گرد هم جمع شوند. هدف این بود که با محوریت عاشورا، فرصتی برای ارتباط و همافزایی میان هنرمندان رشتههای مختلف ایجاد شود و در نهایت، این همراهی به خلق و تولید آثار ماندگار هنری، به ویژه با مضمون مهم و اثرگذار عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله (ع)، منجر شود.
رضایی درباره بخشهای برنامه «خیمه هنر» بیان کرد: امسال نیز برنامهها را در همان گونهها و سبکهایی که از ابتدا و از سال گذشته کار را با آنها آغاز کرده بودیم، در نظر گرفتیم، اما با عمق بیشتر و حضور جدیتر گروههای حرفهای هنری، به همین دلیل، گروههای تعزیه از مناطق مختلف ایران انتخاب شدند. در حوزه موسیقی نواحی نیز هر شب میزبان یک گروه از یکی از مناطق فرهنگی ایران هستیم.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: شب اول «خیمه هنر» با اجرای «چوپانخوانی» و «عباسخوانی» از استان مازندران همراه بود. شب دوم میزبان هنرمندان گیلانی بودیم و اجرای کُرناهای گیلان زینتبخش برنامه موسیقی نواحی ما شد. شب سوم در خدمت هنرمندان آذربایجان شرقی بودیم و شب چهارم یکی از هنرمندان خراسان با دوتار این منطقه، چهاربیتیخوانی اجرا کرد. همچنین در شب پنجم پیشخوانی نواهای قاجار توسط گروه «نوا» از قزوین اجرا شد و در شب ششم میزبان هنرمندان لرستانی بودیم و در سایر شبها نیز میزبان هنرمندان موسیقی نواحی خواهیم بود.
وی افزود: همچنین هر شب، یک گروه سرود برگزیده از تهران دعوت شده است تا آثار خود را اجرا کند. در کنار این برنامهها، ارکستر سازهای بادی تهران به سرپرستی سینا ذکایی نیز اجرای خود را به بازآفرینی قطعات موسیقی نوحههای قدیمی و همچنین آثار موسیقی فیلمها و سریالهای مرتبط با عاشورا و محرم اختصاص داده است. در پایان برنامه هر شب نیز میزبان یکی از خوانندگان موسیقی ایران هستیم که در رثای حضرت اباعبدالله (ع) به آوازخوانی و سوگخوانی میپردازد که تاکنون میزبان هنرمندانی همچون محمد گلریز، سیدمحسن حسینی، مصطفی راغب و محمد حشمتی بودهایم.
رضایی درباره برنامههای دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رهبر شهید انقلاب گفت: این نهاد از آغاز جنگ تحمیلی سوم، با حمایت، همکاری و پشتیبانی هنرمندان حوزه موسیقی، به خلق آثار مرتبط با مضامین جنگ تحمیلی پرداخته و آثار موسیقایی متعددی در این حوزه تولید شده است.
وی گفت: برای ایام وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب نیز چند اثر تولید شده که به طور ویژه، دو اثر موسیقایی با نامهای «پدر امت» و «آقای ایران» از جمله آنهاست. همچنین از تولید اثری از گروه سرود حزبالله لبنان برای رهبر شهید انقلاب نیز حمایت کردهایم که این اثر در همین ایام اجرا خواهد شد.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: به دلیل همزمانی سه شب پایانی محفل عاشورایی «خیمه هنر» با ایام وداع و تشییع رهبر شهید عزیزمان، برنامههایی را برای تشییع ایشان در نطر گرفتیم تا جامعه هنری هم بتواند ادای دینی به این مناسبت داشته باشد.
دومین دوره محفل عاشورایی «خیمه هنر» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ۱۶ تیرماه در مجموعه تئاتر شهر ادامه دارد و هر شب با حضور هنرمندان موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی و ادبیات، روایتهای متنوعی از فرهنگ و هنر عاشورایی را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.