رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از ادامه اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان ابرکوه به صورت آزمایشی در استان یزد خبر داد و گفت: با تکمیل قرارداد‌های بیمه‌ای و مشارکت بخش خصوصی، این طرح به صورت فعال وارد مرحله ارائه خدمات خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر محمود نوری شادکام در نشست کمیته دانشگاهی پزشک خانواده اظهار کرد: در حال حاضر فرآیند انتساب جمعیت به پزشکان در شهرستان ابرکوه در حال اجرا است و برخی مشکلات اجرایی نیز به تدریج برطرف می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح، افزود: پزشکان بخش خصوصی سطح یک در این برنامه مشارکت دارند و قرارداد‌های بیمه نیز آماده شده است که تا پایان هفته جاری به امضای پزشکان خواهد رسید تا خدمات به صورت رسمی و گسترده آغاز شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ادامه داد: پزشکان خانواده پس از آغاز فعالیت، مسئولیت غربالگری بیماری‌ها، ارائه خدمات اولیه و در صورت نیاز، ارجاع بیماران به سطح تخصصی را بر عهده خواهند داشت.

نوری شادکام با اشاره به مزایای این طرح برای مردم، گفت: چهار ویزیت اولیه پزشک خانواده برای همه شهروندان رایگان خواهد بود و خدمات ویزیت برای کودکان و زنان باردار نیز به طور کامل رایگان ارائه می‌شود.

وی افزود: در صورت نیاز بیمار به خدمات تخصصی، پزشک خانواده هماهنگی لازم را برای دریافت نوبت از پزشک متخصص را صورت می‌دهد تا بیمار در زمان مشخص به سطح دوم خدمات مراجعه کند. همچنین سهم پرداختی بیماران در مراجعه به متخصصان حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود و هزینه دارو نیز کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه پس از پایان درمان تخصصی، بیمار دوباره به پزشک خانواده ارجاع می‌شود، تصریح کرد: پیگیری روند درمان و مراقبت مستمر از بیماران از مهم‌ترین وظایف پزشک خانواده است.

وی همچنین از رفع مشکلات مربوط به قراردادها، زیرساخت‌های ارتباطی بین سطوح مختلف خدمات و برنامه‌ریزی برای آموزش پزشکان، مراقبان سلامت و پزشکان متخصص خبر داد و گفت: هدف نهایی این طرح، کاهش زمان انتظار مردم، افزایش رضایتمندی، تسهیل دسترسی به خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی خانوار‌ها است.