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همزمان با برگزاری آئین وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، موسسه تصویر شهر تولید مجموعه مستند ۳ قسمتی «شهر بیقرار» را با هدف ثبت و روایت این رویداد تاریخی آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه مستند «شهر بیقرار» به نویسندگی و کارگردانی امینرضا باقری، همزمان با برگزاری آئین وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حال تولید است.
این مستند در سه قسمت، با رویکردی مستندنگارانه، به روایت فضای عمومی شهر تهران و حضور گسترده مردم در این رویداد تاریخی میپردازد و تلاش دارد تصویری ماندگار از ابعاد اجتماعی، شهری و مردمی این مراسم ثبت کند.
فیلمبرداری پروژه همزمان با برگزاری مراسم آغاز شده و مراحل فنی آن نیز بهصورت همزمان در حال انجام است.