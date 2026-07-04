به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیواندره گفت: در این آیین ماندگار، خانواده زنده‌یاد سینا حبیبی دیه فرزند خود را که در سانحه رانندگی جان باخته بود، به ساخت مدرسه اختصاص دادند.

اشرف احمدی با اشاره به اینکه مدرسه‌سازی، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است افزود: هر مدرسه‌ای که با همت خیران بنا می‌شود، چراغی برای رشد، آگاهی و پیشرفت نسل‌های آینده خواهد بود.

وی ادامه داد: امروز با همدلی خیران، حمایت مسئولان و تلاش مجموعه آموزش و پرورش، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق عدالت آموزشی در شهرستان برداشته شده و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

این واحد آموزشی در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع احداث و زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان منطقه از فضای آموزشی استاندارد و باکیفیت را فراهم خواهد کرد.