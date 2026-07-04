به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان درباره افزایش فعالیت کلاهبرداران سایبری در ایام برگزاری مراسم تشییع هشدار داد و از شهروندان خواست با رعایت نکات امنیتی، از سوءاستفاده مجرمان جلوگیری کنند.

عیسی پورسلیمی با تأکید بر لزوم دقت در پرداخت‌های الکترونیکی گفت: شهروندان از سپردن کارت بانکی به دیگران خودداری کرده، رمز کارت را شخصاً وارد کنند و هنگام استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، به‌ویژه در جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی، نسبت به هرگونه تجهیزات مشکوک هوشیار باشند.

وی همچنین استفاده از کارت بانکی با موجودی محدود در سفر، بی‌اعتمادی به پیامک‌ها و لینک‌های جعلی با عناوینی مانند رزرو پارکینگ، اسکان، نذورات و بسته اینترنت رایگان، و انجام خرید و رزرو خدمات تنها از طریق سامانه‌های رسمی را ضروری دانست.

پورسلیمی با هشدار درباره نصب نرم‌افزارهای ناشناس و استفاده از شبکه‌های وای‌فای عمومی برای انجام امور بانکی، از شهروندان خواست در صورت مفقود شدن کارت بانکی یا تلفن همراه، بلافاصله نسبت به مسدودسازی کارت و تغییر رمزها اقدام کرده و موارد مشکوک را به پلیس فتا گزارش دهند.