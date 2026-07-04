به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، ضمن ابراز تسلیت ایام جانگداز و حزن‌انگیز شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، از شکوه و عظمت حضور ملت بزرگ ایران در مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد و آن را حماسه‌ای ماندنی در تاریخ معاصر دانست.

عباسعلی رضایی، در این باره گفت: ملت بزرگ ایران در مراسم وداع با رهبر شهید، حماسه‌ای بی‌نظیر خلق کردند که نشان از پیوند عمیق ملت با رهبری است. در این راستا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، وظیفه ذاتی و اصلی بنیاد شهید و امور ایثارگران است. ما موظف هستیم علاوه بر این، سیاست‌های ابلاغی مقام ریاست جمهوری و معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید را با دقت و تمام توان در سطح تهران بزرگ اجرا کنیم.

مدیرکل بنیاد شهید تهران با اشاره به آمادگی عملیاتی برای برگزاری مراسم تشییع، افزود: جهت تسهیل امور و خدمت به زائران و مردم عزیز در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، خدمات درمانی و رفاهی به صورت ۲۴ ساعته فعال شده است. در کنار پردیس‌های اصلی، تمامی ۱۲ بنیاد منطقه‌ای تهران بزرگ نیز در وضعیت آماده‌باش قرار دارند و با استقرار موکب‌های مختلف، آماده پذیرایی از زائران و مراجعین هستند.

وی با اشاره به روحیه بالای کارکنان افزود: نکته بسیار تأمل‌برانگیز این است که تقریباً ۵۰ درصد از همکاران ما، بدون دریافت حق‌الزحمه و صرفاً به صورت "دلی" و با انگیزه‌ای اعتقادی و اخلاقی، در این مراسم حضور یافته‌اند تا در این مسیر مقدس، خدمت‌گزار مردم باشند.

رضایی در ادامه به تبیین فلسفه خدمت‌رسانی پرداخت و گفت: حفظ روحیه ایثار و بی‌غرض خدمت به دیگران، از اصلی‌ترین ویژگی‌های فرهنگ رهبر شهید ماست. اگر مسئولان و مردم همگی از خودگذشتگی پیشه کنند و با روحیه ایثار به خدمت دیگران بپردازند، همگی سربلند خواهند بود. هر کاری که با هدف رضای الهی انجام شود، خیر و نیکو است، اما هر اقدامی که صرفاً برای جلب توجه باشد، ارزش و اصالت خود را از دست می‌دهد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران در پایان خاطرنشان کرد: باید دانست که صاحبان اصلی این مراسم عظیم، خانواده‌های گرامی شهدا و ایثارگران عزیز هستند و ما تنها خدمتگزار آنان هستیم. تمام تلاش ما بر این است که در برابر شهدا و خانواده‌های ایشان، وظیفه خود را به بهترین نحو انجام دهیم. هر فعالیتی که در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشد، ماندگاری و جاودانگی خواهد داشت.