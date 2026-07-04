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مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجانغربی از موفقیت سیاست حبسزدایی در استان خبر داد و اعلام کرد که در هفت سال گذشته، نزدیک به ۵ هزار نفر با استفاده از تکنولوژی «پابند الکترونیکی» از فضای زندان خارج شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مراد فتحی، افزود: بهکارگیری پابند الکترونیک، نشاندهنده رویکرد جدی استان در استفاده از فناوریهای نوین برای کاهش آثار منفی زندان و اجرای سیاست حبسزدایی است. وی تأکید کرد که هدف از این اقدامات، اجرای دقیق مجازاتها بدون آسیب زدن به روند بازگشت فرد به جامعه است.
فتحی با اشاره به اولویتهای دستگاه قضایی در توسعه مجازاتهای جایگزین، به وضعیت فعلی طرحهای اصلاحی اشاره کرد: در شهر ارومیه: در حال حاضر نزدیک به ۷۰۰ زندانی در قالب طرح «زندان باز» در کارگاههای مختلف مشغول به کار هستند.
مدیرکل زندانهای استان با یادآوری تجربیات گذشته، خاطرنشان کرد که در دوران جنگ تحمیلی، بیش از نیمی از زندانیان واجد شرایط در استان آذربایجانغربی، با استفاده از مرخصیهای ویژه، در کنار خانوادههای خود حضور یافته بودند.
در پایان، او بر ضرورت شفافسازی و اطلاعرسانی درباره سیاستهای جدید نظام قضایی تأکید کرد و افزود: «آگاهیبخشی به افکار عمومی، زمینه پذیرش بیشتر رویکردهای اصلاحی و همراهی جامعه با برنامههای تربیتی را فراهم میکند