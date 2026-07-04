پخش زنده
امروز: -
هم زمان با آغاز مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی قطعه موسیقی«باید برخاست» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز موسیقی مأوا از تولید «موسیقی رسمی» قطعه «باید برخاست» هم زمان با آغاز مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.
در متن منتشر شده از سوی مرکز موسیقی مأوا آمده است:
همزمان با آغاز حماسه تاریخی بدرقه یگانه دوران، قطعه باشکوه «باید برخاست» به عنوان موسیقی رسمی مراسم تشییع حضرت آیتالله العظمی خامنهای منتشر شد و در اختیار امت سرافراز ایران و زائران کوی عشق قرار گرفت.
این مرثیه بیکلامِ فاخر که ملودی آن با الهام از نجوا و فریاد غیورانه نوحه مشهور حاج محسن محمدیپناه بازآفرینی شده، ترجمانِ صوتیِ عزم راسخ و مشتهای گرهکرده ملتی است که در مقتل امامِ خود، بار دیگر با آرمانهای انقلاب تجدید عهد میکند. امروز روز زانو زدن نیست؛ صدای این قطعه، صدای برخاستن یک امت است.