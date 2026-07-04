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در روزهای بدرقهی رهبر شهید، موکبهای استان قزوین با همان عطر و شمیم اربعین، در جادهها قد علم کردهاند تا ایستگاههایی برای میزبانی از زائران سوگوار باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در روزهایی که استان قزوین غرق در اندوه است و جادهها شاهد خیل عظیم مشتاقان برای بدرقهی رهبر شهید هستند، موکبها با همان عطر و شمیم آشنای اربعین، در مسیر قد علم کردهاند تا ایستگاهی برای تسلی و میزبانی از زائران سوگوار باشند.
در همین راستا، استاندار قزوین با حضور در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی، از موکبی بازدید کرد که با ظرفیت اسکان ۴ هزار نفر، در حال خدمترسانی به زائران است. این موکب با نگاهی همهجانبه به نیازهای مسافران، خدماتی متنوع از جمله بخش بهداشت و درمان، مکانیکی، کارواش، پذیرایی و همچنین بازیگاه کودک را برای رفاه حال سوگواران تدارک دیده است.