به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این تصمیم با هدف فراهم شدن امکان حضور حداکثری و تسهیل تردد اقشار مختلف مردم برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب اسلامی اتخاذ شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این تصمیم پس از بررسی درخواست‌های متعدد استان‌های مختلف کشور و با توجه به اهمیت و عظمت مراسم سوگواری، به تصویب هیئت دولت رسید.