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هیئت دولت با هدف فراهم شدن امکان حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب اسلامی، فردا یکشنبه (۱۴ تیرماه) را در سراسر کشور تعطیل رسمی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این تصمیم با هدف فراهم شدن امکان حضور حداکثری و تسهیل تردد اقشار مختلف مردم برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب اسلامی اتخاذ شده است. گزارشها حاکی از آن است که این تصمیم پس از بررسی درخواستهای متعدد استانهای مختلف کشور و با توجه به اهمیت و عظمت مراسم سوگواری، به تصویب هیئت دولت رسید.