به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حزب عهد ایران در این بیانیه با تاکید بر اینکه تشییع باشکوه پیکر «رهبر شهید ایران» فرصتی برای تقویت انسجام و همبستگی ملی است ، نوشت: شکوه و تکثرپذیریِ این وداع تاریخی با «معمار اقتدار ایران» می‌تواند تقویت‌کنندهٔ «عهد ایران» برای ساختن ایرانی مستقل، قوی، آباد، عدالت‌گستر، مردم‌سالار، شکوفا و با مشارکت وسیع و متکثر مردمی شود و در برابر متجاوزانِ ایران‌ستیز و قاتلانِ کودکان میناب و دلاوران ناو دنا و شهدای لامرد و هزاران سرباز ایران و هم‌وطن شهیدمان قدرت نرم بسازد.