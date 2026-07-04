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حزب عهد ایران در بیانیه ای از مردم برای حضور حماسی در آیین تشییع امام مجاهد شهید دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حزب عهد ایران در این بیانیه با تاکید بر اینکه تشییع باشکوه پیکر «رهبر شهید ایران» فرصتی برای تقویت انسجام و همبستگی ملی است ، نوشت: شکوه و تکثرپذیریِ این وداع تاریخی با «معمار اقتدار ایران» میتواند تقویتکنندهٔ «عهد ایران» برای ساختن ایرانی مستقل، قوی، آباد، عدالتگستر، مردمسالار، شکوفا و با مشارکت وسیع و متکثر مردمی شود و در برابر متجاوزانِ ایرانستیز و قاتلانِ کودکان میناب و دلاوران ناو دنا و شهدای لامرد و هزاران سرباز ایران و هموطن شهیدمان قدرت نرم بسازد.