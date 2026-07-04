هیئت رایه الهدی یزد امسال با طرحی متفاوت، حسینیه را به میدان آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حاجی بزرگ مسئول هیئت رایه الهدی می‌گوید: با توجه به شرایط کشور، امسال با طرح خلاقانه ۱۰ مسجد، ۱۰ محله و ۱۰ میدان، سوگواری محرم را به شریان‌های اصلی و زندگی روزمره مردم پیوند زدیم.

حاجی بزرگ افزود: حفظ اصالت در حسینیه با روضه خوانی، دسته عزای سنتی در محله‌ها به یاد رهبر شهید انقلاب و حضور دسته‌ی عزای هیئت در میادین و خیابان‌های شهر، از برنامه‌هایی بود که محرم امسال را در حسینیه ایران متفاوت‌تر کرد.

وی گفت: هیئت رایه الهدی مخاطبانی از پیر و جوان را به خود جذب کرده و بسته به شرایط از ۳۰۰ تا ۳ هزار نفر در برنامه‌های هیئت مشارکت دارند.