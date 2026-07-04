مردم ولایتمدار مازندران در ۱۲۵ شب از تجمعات مردمی، عشق و ارادت خود را به رهبری نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم غیور و ولایتمدار استان مازندران، دیشب و در ۱۲۵ شب از تجمعات مردمی، عشق و ارادت خود را به رهبری نشان دادند.

ملت بزرگ و قدرشناس ایران اسلامی و استان مازندران در غم فقدان امام و رهبر فرزانه خود، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، عزادار است و وداع تاریخی با آن بزرگمرد را به فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای ایشان و صیانت از دستاورد‌های بی‌بدیل استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی تبدیل کرده است.

مردم همیشه در صحنه استان مازندران با حضور در تجمعات شبانه در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و روستاها، ضمن عرض ارادت به مقام والای رهبر شهید، با منویات رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای تجدید پیمان کردند.

آنها حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را وظیفه خود دانستند و بر این امر تاکید کردند.