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جامعه ورزش همراه با سایر قشر های سوگوار در مراسم وداع با قائد شهید امت حضور پیدا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صبحگاه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ پیکر قائد عظیمالشأن انقلاب اسلامی و سایر اعضای شهید خانواده ایشان در جایگاه اصلی مصلای امام خمینی (ره) تهران قرار گرفت تا میعادگاه حضور عاشقان و عزادارانی باشد که برای وداع با قائد شهیدشان حضور پیدا کردهاند.
جامعه ورزش و جوانان نیز همراه با سایر قشرهای سوگوار در مراسم وداع با قائد شهید امت در مصلای امام خمینی حضور پیدا کردند.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان: رهبر شهید از ملت ما یک ابرملت ساخت
رهبر شهید در مقابل همه ابرقدرتهای دنیا، از ملت ما یک ابرملت ساخت. ما امروز در دنیا در حوزههای مختلف از جمله ورزش و علمی پیشتازی داریم.
جامعه ورزش رابطه خوبی با حضرت آقا داشتهاند، از رفتار ایشان با ورزش این موضوع کاملاً مشهود بود، یعنی همیشه وقتی بچههای ورزش به دیدار ایشان میرفتند، مورد تفقد قرار میگرفتند.
من در حدود دو سالی که در خدمت ورزش هستم، همه تلاشم این بوده که برای مردم کشورمان، ورزشکاران مدال بگیرند و شادی به ارمغان بیاورند، اما یکی از اصلیترین انگیزههای ورزشکاران برای حضور در رقابتها این بود که مدال کسب کنند و رهبر را خوشحال کنند.
ایشان به ما فرمان دادند که «ایران قوی، ورزش قوی میخواهد.» لذا ما به رهبر شهید قول میدهیم و به همه مردم ایران نیز قول میدهیم که هر آنچه در توان داشته باشیم، نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر برای افتخارآفرینی ایران عزیز به کار بگیریم، انشاءالله روح رهبر شهیدمان و مردم عزیز کشورمان را شاد کنیم.
فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان: امروز ما بهعنوان سرباز وطن آمادهایم
امروز جامعه بزرگ ورزش و جوانان در این وداع تاریخی دور هم گرد آمدند تا به دنیا نشان دهند که منظومه فکری قائد شهید ما همواره در تمامی برنامههای ورزش و جوانان مورد توجه قرار دارد.
ما امروز دور هم جمع شدیم تا بگوییم ریشههای ناب حضرت آقا در تمامی برنامههای ما وجود خواهد داشت. همانطور که مقام عالی وزارت تأکید کردهاند که تمامی گفتهها و فرمایشات حضرت آقا باید در برنامههایمان باشد.
امروز ما بهعنوان سرباز وطن آمادهایم که در این مسیر بهعنوان پیروان ایشان در این راه جانمان را فدا کنیم و علاوه بر آن بیعت کنیم با پسری که از پدر بهدرستی پرچم و علم را گرفته است و هرگز اجازه نخواهیم داد که پرچم ایران بر زمین نشیند.
علی قارداشی: با عزت و سربلندی، اقتدار خود را به دنیا ثابت کردیم
وی افزود: ما در فدراسیون تنیس روی میز با همراهی فدراسیون روئینگ موکبی در حوالی میدان امام حسین (ع) برپا کردیم که در روز تشییع پیکر رهبر شهیدمان به مردم خدمترسانی خواهیم کرد.
رییس فدراسیون تنیس روی میز در پایان تصریح کرد: جا دارد بهعنوان یک شهروند به مردم تبریک بگویم که توانستیم دوران جنگ رمضان را با اقتدار، عزت، سربلندی و منویات رهبری پشت بگذاریم و اقتدار خود را به دنیا ثابت کردیم.
مهدی میرجلیلی، مسئول بسیج ورزشکاران کشور: جامعه ورزش همواره عشق، ارادت و محبت ویژهای به امام شهید داشتهاند
جامعه ورزش همواره عشق، ارادت و محبت ویژهای به امام شهید داشتهاند و حضرت آقا بارها میزبان جامعه ورزش بودند و همواره مایه دلگرمی ورزشکاران شدند.
حضور امروز جامعه ورزش در مراسم وداع، نشانه قدردانی از مجاهدتهای امام شهید است. این حضور، تجدید بیعت جامعه ورزش با آرمانهای امام شهید و رهبر معظم انقلاب است.
جامعه ورزش همواره در میادین بینالمللی، نام پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را بر فراز سکوهای قهرمانی به اهتزاز درآورده است و انشاءالله در همین مسیر گامهای مؤثری برخواهیم داشت.
غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی و ورزشی: وظیفه ما حضور فعال در این مراسم است
امروز وظیفه همه ماست در مراسم وداع با شخصی که تمام زندگی خود را برای حفظ عزت و آبروی اسلام و نظام انقلاب گذاشت حضور فعال داشته باشیم.
جامعه ورزش و جوانان و فدراسیون پزشکی ورزشی نیز آماده پذیرایی و ارائه خدمات پزشکی به مهمانان این مراسم در مصلی بزرگ امام خمینی و موکبها در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی هستند.
فدراسیون پزشکی ورزشی در ۲ بخش پشتیبانی و پذیرایی و ارائه خدمات پزشکی در خدمت مهمانان عزیز میباشد و همینطور درمانگاه فدراسیون نیز واقع در ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات پزشکی است.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال: امام شهید و بزرگوار ما، امام استقامت است
امام شهید و بزرگوار ما، امام استقامت است و همه خوشانصافهای دنیا از ایستادگی و مقاومت حضرت آیتالله خامنهای میگویند و این مسئله زبانزد خاص و عام است.
این ایستادگی و مقاومت و پای حرف خدا ایستادن نشأت گرفته از هیهات من الذله امام حسین (ع) است.
امروز شما دیدید مردم سنگتمام گذاشتند و با اینکه هوا فوقالعاده گرم است، اما مردم آمدند. این جمعیتی که من امروز شاهد بودم بیانگر یک حقیقت است، ایستادگی، ایستادگی و ایستادگی.