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پلیس راهور پیشنهاد داد تا مشهد برای میزبانی بهتر از زائران و تشییع کنندگان رهبر شهید روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه نیز تعطیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: با تعطیلی روز چهارشنبه سفرهای کاری و اداری به مشهد به حداقل خواهد رسید و سفر زائران به مشهد برای شرکت در آیین تشییع پیکر رهبر انقلاب تسهیل میشود.
سرهنگ محسن موسی آبادی افزود: پیش بینی میشود همانند تهران حضور مردم در آیین تشییع رهبر شهید در مشهد نیز پرشمار باشد و در این مدت با توجه به گرههای ترافیکی و ترددهای روزانه در مبادی شهری برآورد میشود ۴۸ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از مراسم تشییع و تدفین در مشهد، تردد خودروها در ورودیهای این کلانشهر طولانیتر و نسبت به مدت معمول زمانبرتر باشد در این راستا شهروندان باید این روند را در سفرهای خود مد نظر قرار دهند.
وی ادامه داد: حمل و نقل عمومی در ایام تشییع و خاکسپاری در مشهد رایگان است و توصیه میشود مردم حتی الامکان از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و از وسائل نقلیه شخصی در شهر استفاده نکرده و مترو و اتوبوس را جایگزین خودوری شخصی کنند.
وی بیان کرد: جمعیت زیادی برای حضور در مراسم تشییع رهبرشهید به مشهد خواهند آمد بدین منظور پیش بینی میشود در زمینه مدیریت ترافیک مشهد این روزها بزرگترین و سنگینترین ماموریت را داشته باشیم.
طبق اعلام سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی، مسیر اصلی برگزاری مراسم تشییع از بلوار فرودگاه تا حرم مطهر رضوی تعیین شده، با این حال زمان دقیق ورود پیکر مطهر شهدا از عراق عامل تعیینکنندهای در اتخاذ تصمیم نهایی درباره نقطه آغاز مراسم است و احتمال تغییر در مبدا تشییع وجود دارد.