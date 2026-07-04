مردم جنوب غرب خوزستان در یکصد و بیست‌وششمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور در خیابان‌ها ، با آرمان‌های قائد شهید امت تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، مردم بصیر و انقلابی جنوب غرب خوزستان در یکصد و بیست‌وششمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور در خیابان‌ها و میادین، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های قائد شهید امت تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای حماسی، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند و بر ادامه راه امامین حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنه‌ای (ره) و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حاضران همچنین با برافراشتن پرچم ایران اسلامی و حضور پرشور در این اجتماع مردمی، با آرمان‌های والای رهبر شهید تجدید بیعت کرده و بر استمرار راه شهیدان و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

اجتماعات مردمی جنوب غرب خوزستان در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، هر شب با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود .