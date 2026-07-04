آمادگی شبکه گسترده مواکب رضوی مشهد مقدس برای میزبانی از عزاداران رهبر شهید
بنیاد کرامت رضوی برای خدمترسانی گسترده به زائران و عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد الرضا (ع) آمادگی کامل دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو
ی، معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی،گفت: همزمان با برگزاری این مراسم، تمامی ظرفیتهای خدماتی، رفاهی و مردمی بنیاد کرامت رضوی برای میزبانی شایسته از عزاداران بسیج شده و شبکهای گسترده از مواکب، مراکز اسکان، سقاخانهها، نانوایی مرکزی و مجتمعهای میانراهی به مدت سه روز به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
جعفر رئیسیانزاده با بیان اینکه خدمت به زائران و دلدادگان اهلبیت (ع) همواره از مأموریتهای اصلی بنیاد کرامت رضوی بوده است، اظهار داشت: همزمان با حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، برنامهریزی جامعی برای ارائه خدمات رفاهی، اسکان و پذیرایی انجام شده تا عزاداران بتوانند با آرامش و سهولت بیشتری در این آیین معنوی حضور یابند.
وی با اشاره به استقرار مواکب اصلی بنیاد کرامت رضوی در نقاط مختلف شهر مشهد افزود: موکب دارالکرامه در خیابان شهید شوشتری ۱ و ۳ به عنوان یکی از مهمترین مراکز خدمترسانی، به مدت سه روز به صورت مستمر آماده ارائه خدمات اسکان، پذیرایی، توزیع غذای گرم، میانوعده، آب معدنی و شربت به زائران و عزاداران خواهد بود.
رئیسیانزاده تصریح کرد: علاوه بر این، موکب مؤسسه تربیت بدنی در چهارراه خیام مشهد نیز با بهرهگیری از ظرفیت خادمان و نیروهای مردمی، خدمات اسکان و پذیرایی را در طول سه روز برگزاری مراسم ارائه خواهد کرد.
معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی با اشاره به ظرفیت اردوگاه باغ خاتون بیان داشت: این مجموعه واقع در محدوده چهارراه خیام و تقاطع توس نیز به عنوان یکی از مراکز مهم اسکان و پذیرایی، آماده خدمترسانی به زائران است و امکانات لازم برای پذیرش عزاداران در آن پیشبینی شده است.
وی همچنین از فعالیت زائرسرای رضوی در بلوار چمن، نبش چمن ۹۹ و زائرشهر رضوی در خیابان طرق خبر داد و گفت: این دو مرکز نیز همزمان با سایر مواکب بنیاد کرامت رضوی، به مدت سه روز خدمات اسکان و پذیرایی را به عزاداران ارائه خواهند کرد تا بخشی از نیازهای رفاهی زائران تأمین شود.
رئیسیانزاده با تأکید بر اینکه خدمترسانی به این مراکز محدود نمیشود، ادامه داد: سه موکب پشتیبان شامل موکب شهید شوشتری، موکب ره باغ رضوان و موکب سازمان مرکزی نیز برای پشتیبانی از عملیات خدمترسانی پیشبینی شدهاند و در طول سه روز برگزاری مراسم، خدمات اسکان و پذیرایی را به زائران و عزاداران ارائه خواهند داد.
وی همچنین با اشاره به استقرار ۳۰ موکب خادمیاری در شارستانهای پیرامون حرم مطهر رضوی افزود: این مواکب در مسیرهای منتهی به حرم مطهر، از خیابان شیرازی تا میدان شهید شوشتری، با مشارکت خادمیاران رضوی خدمات متنوعی از جمله اسکان، پذیرایی و راهنمایی زائران را ارائه خواهند کرد.
رئیسیانزاده با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای تأمین نان مورد نیاز زائران گفت: نانوایی مرکزی بنیاد کرامت رضوی واقع در میدان بوعلی به مدت سه روز، روزانه ۶۰۰ هزار قرص نان تولید و توزیع خواهد کرد تا بخشی از نیاز زائران، مواکب و مراکز خدمترسان تأمین شود.
معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی همچنین از آمادهسازی ظرفیتهای اسکان در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس خبر داد و اظهار داشت: ۲۰ مجتمع میانراهی وابسته به بنیاد کرامت رضوی در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی نیز همزمان با این مراسم، به مدت سه روز فعال خواهند بود و روزانه ظرفیت اسکان سه هزار نفر را برای زائران و عزاداران فراهم میکنند.
وی با تأکید بر اینکه تمامی این خدمات با مشارکت خادمان، خادمیاران، یاوران رضوی و نیروهای جهادی ارائه میشود، گفت: تلاش شده است تا با هماهنگی کامل میان بخشهای مختلف بنیاد کرامت رضوی، خدماترسانی به عزاداران با نظم، کیفیت و سرعت مطلوب انجام شود و زائران در طول حضور خود در مشهد مقدس از امکانات رفاهی مناسبی بهرهمند شوند.
معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی در پایان با دعوت از مردم برای بهرهمندی از خدمات پیشبینیشده خاطرنشان کرد: بنیاد کرامت رضوی با تکیه بر فرهنگ میزبانی کریمانه و در امتداد سیره نورانی حضرت رضا (ع)، همه ظرفیتهای خود را برای تکریم زائران و عزاداران رهبر شهید به میدان آورده است تا در این ایام، جلوهای از خدمت خالصانه و مردمی در جوار بارگاه منور رضوی به نمایش گذاشته شود.