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رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده است، گفت: ملت ایران در جنگ اخیر با ایستادگی و مقاومت، آمریکا و رژیم صهیونیستی را در عرصه سیاسی و نظامی شکست داد و هیمنه آنان را در هم شکست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در حاشیه مراسم ادای احترام هیئت های خارجی به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حافظالدین احمد رئیس مجلس ملی (پارلمان) بنگلادش دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با قدردانی از حضور هیئت بنگلادش در تهران، گفت: برگزاری موفق انتخابات اخیر بنگلادش را به شما، نمایندگان و ملت این کشور تبریک میگویم.
وی با اشاره به آرمانهای انقلاب اسلامی افزود: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، مهمترین راهبرد جمهوری اسلامی، وحدت امت اسلامی، مبارزه با استکبار جهانی، گسترش صلح، عدالت و استقلال ملتها بوده است. رهبر شهید انقلاب نیز همین مسیر را ادامه دادند و جمهوری اسلامی ایران همواره در خط مقدم دفاع از امت اسلامی و مقابله با جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، بهویژه در حمایت از ملت فلسطین، قرار داشته است.
دکتر قالیباف با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران سابقهای طولانی دارد، تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی پیش از انقلاب بر کشور ما سلطه داشتند، اما ملت ایران آنان را از کشور بیرون کرد. از کودتا و ترور گرفته تا انواع فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اقدام کردند، اما هیچیک از این اقدامات نتوانست ملت ایران را از مسیر انقلاب خود منحرف کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است. حتی در مقطع اخیر نیز در حال مذاکره بودیم، اما آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله به ایران، میز مذاکره را بمباران کردند. با این حال، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با مدیریت هوشمندانه صحنه نبرد و بهرهگیری از جنگ نامتقارن، درس فراموشنشدنی به متجاوزان دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاستهای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ما به دنبال جنگ نیستیم، اما در برابر هرگونه تجاوز با قدرت میایستیم. امروز کشورهای اسلامی باید در برابر زورگویی و یکجانبهگرایی آمریکا متحد شوند. یقین داریم ثمره خون رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدا، آزادی قدس شریف خواهد بود و آینده متعلق به جبهه مقاومت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی شخصیتی حکیم، فرماندهای بزرگ و معلم مقاومت بود و ملت ایران تحت هدایت رهبر جدید انقلاب، همین مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد. مردم ایران نیز در روزهای سخت اخیر، حتی برای یک لحظه میدان را خالی نکردند و همچنان با آمادگی کامل از استقلال و عزت کشور دفاع خواهند کرد.
رئیس مجلس ملی بنگلادش: شهادت رهبر ایران ضایعهای برای جهان اسلام است
در ادامه این دیدار، حافظالدین احمد رئیس مجلس ملی بنگلادش، ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، گفت: شهادت رهبر ایران تنها ضایعهای برای جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه برای جهان اسلام بود. مردم بنگلادش که جمعیتی حدود ۲۰۰ میلیون مسلمان دارند، انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ را به خوبی میشناسند و احترام ویژهای برای آیتالله سیدعلی خامنهای و مقاومت ملت ایران در برابر متجاوزان و قدرتهای بزرگ قائل هستند.
وی با قدردانی از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات و تلاش برای برقراری صلح، ابراز امیدواری کرد صلحی پایدار در منطقه برقرار شود و افزود: روابط ایران و بنگلادش ریشهای تاریخی دارد و با استقرار دولت جدید در بنگلادش، علاقهمند به گسترش همکاریهای پارلمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی هستیم. همچنین از دکتر قالیباف و دکتر پزشکیان برای سفر به بنگلادش دعوت میکنیم.